«Не выходите из дома!»: Максим Фадеев максимально защитился от коронавируса

Композитор решил, что одной маски для защиты будет недостаточно.

В официальном Instagram-аккаунте Максима Фадеева появилась необычная фотография с призывом к подписчикам не покидать свои квартиры. На снимке продюсер позирует с максимально суровым лицом, при этом надев на себя сразу две маски: одну медицинскую одноразовую и уже поверх нее вторую, жутковатой расцветки. Судя по огромным зазорам, как раз от второй вообще не стоит ждать какой-либо защиты от инфекции, однако звезде виднее.

«Не выходите из дома!» — с таким призывом обратился к своим читателям Фадеев.

Вполне очевидно, что подписчики звезды отреагировали на просьбу резко негативно. Многие резонно заметили, что не у всех есть возможность переждать опасный период в самоизоляции, а некоторые вообще заявили, что продолжат гулять по улицам, как ни в чем не бывало.