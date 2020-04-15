«Ну какая красавица»: Галкин запечатлел счастливую Пугачеву в летящем платье

Алла Пугачева привыкла отмечать день рождения в кругу родных и друзей. Однако в период самоизоляции ей пришлось отказаться от пышного праздника. От этого знаменательный день не стал менее ярким и эмоциональным. Друзья написали певице теплые слова в соцсети. А дети Лиза и Гарри с утра поздравили маму, подарив цветы и прочитав стихи. Максим Галкин тоже не оставил жену без теплых объятий.

Несмотря на то, что Алла Борисовна не сможет выйти из дома, она все-равно принарядилась. Певица предстала в черном шифоновом платье с цветочным принтом. Наряд с глубоким декольте и разрезом подчеркнул постройневшую фигуру Примадонны. Она также сделала нюдовый макияж и выпрямила волосы. А бежевые туфли-лодочки дополнили ее образ. Галкин заснял супругу, которая устроила дефиле в холле замка. Звезда выглядела счастливой.

«Королева! С днем рождения», — восхитилась Ольга Бузова. «Красивая, мудрая, неповторимая, Алла Борисовна, с днем рождения», — присоединилась Яна Рудковская. «Фигура!!!» — отреагировала Олеся Судзиловская. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям и выразили восторг от внешности 71-летней певицы. «Чудесная! Легкая! Статная! Любим!», «Нет слова», «Ну какая красавица», «Алла Борисовна, как же вы шикарно выглядите!», «Ах, какая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с утра Пугачева задула свечи и отведала торт, который дети приготовили своими руками. Поздравление двойняшек Лизы и Гарри до слез растрогали артистку.