«Есть своя личная отдушина»: Маликов рассказал, как маленький сын помогает скрашивать будни

В самоизоляции популярный артист стал проводить больше времени с семьей.

Знаменитый певец и композитор Дмитрий Маликов не исключает, что в период самоизоляции проведет онлайн-концерт, но пока такой необходимости для себя не видит. В беседе с писателем Михаилом Зыгарем он рассказал, что свободное время, которое появилось у людей, представителям творческих профессий идеально подходит для того, чтобы остановиться, подумать, посочинять.

Например, Маликов сам регулярно с удовольствием играет на рояле, сочиняет музыку и даже делится с подписчиками в «Инстаграме» своим творчеством. Кроме того, певец и композитор стал больше времени проводить с семьей, чему очень рад.

«У меня есть своя личная отдушина — это маленький ребенок. Конечно, он очень скрашивает мою жизнь, и это возможность с ним побольше провести времени, побольше. Ему два года и он уже начинает хорошо говорить, соображать, понимать», — улыбнулся артист.

Напомним, Марк появился у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон 24 января 2018 года благодаря суррогатной матери. Кроме того, у пары есть 20-летняя дочь Стефания. Артист очень гордится своими детьми и регулярно публикует фото или видео с ними.

Что касается возвращения концертной деятельности, то Маликов усомнился в том, что развлекательные мероприятия и выступления осенью будут возобновлены. Он допустил, что это произойдет в следующем году.