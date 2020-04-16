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«Только к осени следующего года»: Маликов считает, что в 2020 концертов не будет

Артист вслед за западными прогнозистами считает, что развитие индустрии развлечений пойдет по пессимистическому сценарию.

«Только к осени следующего года»: Маликов считает, что в 2020 концертов не будет
Певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов. Фото: КП/Фролов Михаил

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса, как и миллионы россиян, коротают свои дни в изоляции. Знаменитый музыкант Дмитрий Маликов на днях представил свою музыкальную новинку, которую успел написать за то время, что сидит дома. У артиста, как и многих его коллег, отменились концерты и выступления, и неизвестно, когда возобновится гастрольный график.

В беседе с писателем Михаилом Зыгарем, которая состоялась онлайн в «Инстаграме», Маликов высказал версию, что в этом году возвращения к концертной деятельности не произойдет. Прогноз пришел от западных коллег, и считается одним из самых пессимистичных на будущее шоу-бизнеса.

«Промоутеры ожидают освежение концертной жизни только к осени следующего года. Заметьте, не этого – следующего года. Что очень печально для нашей индустрии. Для нас это основной вид заработка», — поделился Маликов.

Михаил Зыгарь и Дмитрий Маликов
Михаил Зыгарь и Дмитрий Маликов. Фото: скриншот Instagram.com/zygaro/

Сам Маликов буквально месяц назад опубликовал в своем «Твиттере» чуть ли не пророческий твит о том, что будет, если введут настоящий карантин. В середине марта еще никто не мог предположить, что спустя несколько недель люди будут заперты в своих домах.

«Последствия для индустрии катастрофические, если это будет год. Все-таки хочется этой осенью чтобы возобновилось, это и людям нужно. Каждый выход в свет будет большим праздником. И для всех нас, иначе просто нечего будет есть. Но я не жалуюсь, нет» — отметил Дмитрий.

Он добавил: и все-таки после победы над коронавирусом мир уже не будет прежним. И это коснется в том числе и развлечений – они не будут уже так востребованы, как некоторое время назад.

«Люди будут жить скромно, скромны в своих желаниях, и у них будет мало возможностей. Это коснется всех – меня, вас. Это не зависит от того, какой у нас было достаток раньше,» — уверен артист. И подчеркивает: «Надо забыть о той жизни, которая была до».

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