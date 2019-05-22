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«Пытаемся спрятать гаджеты»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына

49-летний певец вместе с супругой Еленой воспитывают сына Марка, которому всего лишь чуть более года.

«Пытаемся спрятать гаджеты»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына
Дмитрий Маликов на прогулке с сыном (Фото: Instagram.com/dmitriy_malikov)

49-летний Дмитрий Маликов вместе с супругой Еленой воспитывают сына Марка. Малыш появился на свет 24 января 2018 года. Кроме того, у пары есть старшая дочь Стефания и в феврале девушке исполнилось уже девятнадцать лет. В интервью Teleprogramma.pro, певец и композитор коснулся темы воспитания наследника. Исполнитель не скрывает, ему бы не хотелось, чтобы сын рос очень быстро. Дмитрий Юрьевич наслаждается своим отцовством.

«Безусловно, когда тебе под пятьдесят и появляется маленький ребенок, ты иначе к этому относишься… Я хочу, чтобы он оставался таким маленьким, замечательным, невинным ангелочком», — добавил певец.

По словам Дмитрия, они с женой покупают малышу игрушки и машины, но пока прячут от Марка гаджеты. При этом ребенку очень нравится рассматривать фотографии своей старшей сестрички Стеши.

 

Дмитрий Маликов с сыном
Дмитрий Маликов с сыном Марком (Фото: Instagram.com/dmitriy_malikov)

«Пытаемся от Марка спрятать гаджеты. Но сын уже сам их находит и пробует освоить… Пусть будет больше книжек и сказок, песенок», — считает Маликов.

Артист не сомневается, что его дочка гордится им. Дмитрий очень любит обсуждать со Стефанией литературу.

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«Пытаемся спрятать гаджеты»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына
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