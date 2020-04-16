«Начала разбирать вещи в шкафах»: Екатерина Волкова не скучает в самоизоляции

Пока съемки большинства фильмов и сериалов остановлены из-за эпидемии, актеры и актрисы проводят свое время в самоизоляции, наслаждаясь обществом семьи и разбираясь с делами, до которых ранее никак не доходили руки.

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова, дала интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором рассказала о том, чем она занимается в свободное от съемок время, а также о проекте «Любовь лечит», который выходит на телеканале «Dомашний».

По словам актрисы, новая роль ей досталась совсем не простая, ее героиня по имени Светлана внезапно узнает, что смертельно больна. После «Ворониных» это довольно резкая смена персонажа. Однако актрисе нравится пробовать себя в фильмах драматического жанра. После прочтения сценария Волкова долго обдумывала, как лучше показать свою героиню зрителям.

Период самоизоляции Екатерина переживает вместе со своей семьей, к счастью, актриса живет в доме, а не в квартире, так что у нее есть возможность выходить на прогулки на личную территорию. По словам Волковой, главная задача для нее сейчас — это разобрать вещи в шкафах, их скопилось так много, что работы хватит на месяц вперед.