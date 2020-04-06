«Выходные прошли креативно»: актриса из «Ворониных» одолжила мужу полупрозрачное платье

38-летняя Екатерина Волкова не скрывает: на домашней изоляции они с мужем находят поводы для смеха и веселья. Так вместе с Андреем Карповым звезда сериала «Воронины» сняла шутливый видеоролик. На первых кадрах актриса позировала в нежно-розовом платье свободного кроя. При этом муж Екатерины предстал перед камерой в домашних тренировочных штанах, толстовке и резиновых галошах.

Спустя несколько секунд с начала импровизированного клипа, поклонники Волковой могли наблюдать совершенно другую картину: возлюбленный актрисы продефилировал мимо жены в ее же полупрозрачном наряде. А Екатерине не осталось ничего другого, как облачиться в повседневный костюм супруга.

«Как вы понимаете, выходные прошли креативно! Наша версия, оцените», — добавила актриса из сериала «Воронины».

Напомним, что вместе с мужем Екатерина воспитывает девятилетнюю дочку Елизавету. В одном из интервью актриса дала понять, что ее возлюбленный не сразу привык к новому статусу отца. С рождением наследницы Волкова стала меньше времени уделять супругу, посвящая каждую свободную минутку маленькой дочке.

В первое время Андрей не знал, как найти подход к крохе. Однако позже все наладилось. Сейчас Карпов может часами играть с Лизой, у них появились общие интересы. По словам Екатерины, за годы брака они с мужем не раз переживали семейные кризисы — ссорились и снова мирились. Актриса уверена, что в отношениях всегда важно поддерживать друг друга, уметь находить компромисс.