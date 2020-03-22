Фитнес с туалетной бумагой и гречкой: звезда «Ворониных» показала, как тренируется на карантине

Пока одни звезды печалятся из-за закрытых фитнес-клубов и спортзалов, 38-летняя актриса Екатерина Волкова показывает, какую тренировку можно устроить у себя дома. Звезда сериала «Воронины» показала в Instagram, как они вместе с мужем-танцором Андреем и 9-летней дочерью Лизой весело и с пользой проводят время на карантине. Вся семья дружно взяла свои запасы дефицитных продуктов и использовала их в качестве спортивных снарядов. И все это под песню Uno группы Little Big.

«Что делать, если фитнес-клубы закрыты, а энергии вагон? Правильно! Берите свои запасы туалетной бумаги и гречки и присоединяйтесь», — написала Екатерина.

Подписчики актрисы отметили, что видео получилось очень забавным. С другой стороны, нельзя не заметить, что практически все упражнения, показанные в ролике, могут быть полезны для развития моторики и тренировки мышц.

Добавим, что мама в этой семье обладает не только креативом и хорошей фигурой, но и большой храбростью. Этим летом она снималась в передаче «Форт Боярд», где смело бросала вызов испытаниям. Правда, когда Сергей Шнуров загнал ее на высоту и заставил прыгать, женщина расплакалась и не смогла выполнить задание.