На стиле: Пресняков в пуховике и джоггерах посадил четырехлетнего сына за руль мопеда

Владимир Пресняков и Наталья Подольская уже почти пять лет. У влюбленных подрастает четырехлетний сын Артемий. От прошлых отношений музыканта с Кристиной Орбакайте у него есть взрослый сын Никита. Пара демонстрирует настоящую идиллию. Обычно каждый год они вместе ездят в отпуск и показываю наследнику новые интересные места. Мальчик растет очень активным и зачастую ради него родители примеряют причудливые костюмы супергероев.

В период самоизоляции Пресняков еще больше времени уделяет сыну. Как оказалось, недавно он приобрел новое средство передвижения — мопед. Несмотря на режим самоизоляции, певец вышел на улицу с супругом и ребенком. Он решил обкатать транспорт. Рядом с домом Владимир забрался на мопед вместе с подросшим наследником. Мальчику предусмотрительно был надет шлем на голову.

К слову, 52-летний Пресняков выглядел стильно. Он предстал в дутой куртке синего цвета, черных джоггерах и шапке.

«Когда происходит общение отца с сыном мое сердце замирает от восторга. Так, как Тема смотрит на Владимира, он не смотрит больше ни на кого!» — отметила Подольская.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что певец прекрасный и заботливый отец. А вот его молодежный стиль оценили не все.