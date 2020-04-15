«Будь счастлива, а главное — будь здорова»: Пресняков не забыл поздравить бывшую тещу с днем рождения

Певец Владимир Пресняков – младший, который много лет назад состоял в гражданском браке с дочерью примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, певицей и актрисой Кристиной Орбакайте, тепло поздравил бывшую тещу в Instagram с днем рождения. Звезде 15 апреля исполнился 71 год.

«Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное — будь здорова!» Владимир Пресняков

Отметим, что сейчас звезда отечественной эстрады находится на самоизоляции в замке своего супруга, телеведущего Максима Галкина, в деревне Грязь. Именно там она пережидает непростые времена, связанные с пандемией коронавируса.

Добавим, что никаких пышных торжеств по случаю дня рождения Примадонны, что вполне естественно, не будет. Год назад она дала концерт в Кремлевском дворце, после чего заявила, что на сцене появится только на свое восьмидесятилетие. Правда, в ноябре состоялось еще одно ее выступление. Она спела для белорусских зрителей в Минске.