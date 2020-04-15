Владимир Пресняков — старший объяснил, почему его внук и Краснова не обзаводятся потомством

Музыкант Владимир Пресняков – старший объяснил, почему его внук Никита и его супруга Алена Краснова не заводят детей. Пара сыграла пышную свадьбу несколько лет назад. На ней были все родственники. Молодые люди сейчас много путешествуют, но, несмотря на многочисленные слухи о беременности Красновой, детей пока не заводят.

«Да, я бы вот очень хотел, но там его жена заканчивает институт, и есть такое мнение: пусть доучится сначала! Сейчас молодежь такая трезвая — мы не думали, когда начинали жить вместе, где, на что существовать». Владимир Пресняков – старший

Владимир Пресняков – старший отметил, что они с женой Леной с потомством в свое время не затягивали. К примеру, сын Владимир у них появился буквально через год после начала совместной жизни.

Он также отметил, что в те годы много гастролировал. Сына Володю они оставляли с мамой супруги. Как считает Пресняков-старший, именно поэтому одна из первых песен сына называется «Бабушка моя», сообщает «МК».