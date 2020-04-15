«Еще обнимемся»: Пугачева ответила на поздравления 62-летней Юдашкиной

Супруга именитого модельера посетовала на то, что из-за пандемии не может увидеться с Примадонной.

15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения. Примечательно, что супруга шоумена Максима Галкина не оставила без внимания поздравления Марины Юдашкиной. Возлюбленная именитого модельера посетовала на то, что она не может сейчас обнять именинницу, выразив ей любовь и уважение.

Ни для кого не секрет, что примадонна отечественного шоу-бизнеса на протяжении многих лет близко дружит с четой Юдашкиных. Шестилетняя наследница певицы, Лиза Галкина, даже принимала участие в модном показе дочери Валентина Абрамовича — Галины, которая занимается выпуском авторской детской одежды.

62-летняя супруга кутюрье с большим уважением относится к Алле Борисовне. Марина одной из первых поздравила именинницу с личным праздником, пожелав супруге шоумена Максима Галкина здоровья, любви и огромного счастья.

«Дорогая Аллочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Будь здорова, любима и счастлива! Жаль, что не можем тебя обнять», — посетовала избранница модельера. «Мы еще обнимемся, люблю вас!!» — успокоила близкую подругу Алла Борисовна, поблагодарив Марину за теплые слова.

Напомним, что вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году дети Примадонны пойдут в школу. В интервью информационной программе «Время» певица рассказала Кириллу Клейменову о том, что она не подпускает наследников к компьютеру. Кроме того, у малышей нет мобильных телефонов. Пугачева поддерживает в семье моду на эпистолярный жанр. Так, Лиза и Гарри по вечерам пишут друг другу письма и подкладывают записки под дверь игровой комнаты.