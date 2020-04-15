«Моя прелесть»: Сябитова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Знаменитая ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что у ее дочери Ксении день рождения. Она поспешила поздравить наследницу и написала очень много трогательных слов в ее адрес.

«От всей души желаю тебе, моя ПРЕЛЕСТЬ, счастья и любви! Ты у меня умница и красавица! Я всегда тебе помогу, всегда тебя выслушаю и поддержу» — обратилась мать к имениннице.

Ксении Сябитовой 15 апреля исполняется 28 лет. Это младшая из двоих детей телесвахи, сын Денис старше сестры на 3 года.

Не так давно стало известно, что Ксения переехала к своему бойфренду и теперь живет у него. Влюбленные не торопятся со свадьбой, и пока решили проверить свои чувства на прочность совместным бытом.