Репетиция брака: дочь телесвахи Сябитовой переехала к бойфренду

27-летняя Ксения Сябитова встречается с 32-летним Максимом Шевченко больше года.

Дочь знаменитой свахи Первого канала, телеведущей Розы Сябитовой Ксения недавно переехала к своему парню Максиму Шевченко. Со свадьбой пара пока не торопится, а вот проверить совместным бытом свои чувства на прочность влюбленные решили, «как все нормальные люди», приводит слова Ксении сайт StarHit.

Новый возлюбленный Ксении – инженер по образованию и никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет. Известно, что знаменитая мама приняла избранника дочери довольно тепло.

«Знакомство с родителями прошло хорошо, Максим совсем не нервничал. Он простой сибирский парень, такого мало чем испугаешь», — говорит Сябитова-младшая.

Напомним, мама-сваха приняла активное участие в личной жизни дочери в предыдущих отношениях. Звезда шоу «Давай поженимся!» устроила дочери пышную свадьбу, потратив на нее 15 миллионов рублей. Но союз оказался недолговечным, спустя год брака пара распалась.