«Роза не сидит без дела»: Сябитова вслед за Безруковым занялась садоводством

Не так давно знаменитый актер и режиссер Сергей Безруков рассказал, что начал осваивать новую для себя профессию. Артист предстал перед поклонниками в защитном костюме и маске и снял на видео, как опрыскивает кустарники на приусадебном участке.

Вслед за звездой театра и кино телесваха Роза Сябитова тоже пошла в огород. Она также как и Безруков, оделась в специальный костюм, надела защитные очки и начала побелку деревьев.

«Если самоизоляция застала вас за городом, и некому помочь, покрасите сами (побелкой) все деревья. Это необходимо сделать, для будущих урожаев. Побелка не опасная, но можно испачкаться», — подписала свое видео в Инстаграм Сябитова.

Многие подписчики оценили занятие Сябитовой и поддержали телеведущую в ее начинании:

«Молодец, Роза!», «Роза не сидит без дела!», «Труженица на все руки мастерица!», «Роза , Вы большая умничка , кто бы сомневался , но Ваш костюм очень кстати!», «Спасибо за такие позитивные посты» — похвалили многие поклонники.

Похоже, занятия по дому и хлопоты на огороде Сябитовой доставляют больше удовольствия, чем общение в социальной сети. Ведь сама телесваха как-то призналась, что Интернет для нее – заработок, а не отдушина, поэтому ей приходится регулярно вести микроблог.