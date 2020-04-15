Соцсети раз в день: стало известно, в каких условиях содержится Джиган

Режим самоизоляции для Дениса Устименко – настоящее имя рэпера Джигана – обернулся полной изоляцией от мира не только реального, но и виртуального. Как стало известно от друга музыканта, рэп-исполнителя Гуфа, многодетный отец снова оказался в больнице в начале апреля. Многие поклонники звезды обеспокоились длительным отсутствием Джигана в социальной сети «Инстаграм» и задавали вопросы всем его близким. Жена певца Оксана Самойлова ни слова не проронила о судьбе мужа.

И вот, наконец, тайна приоткрылась. Сейчас Джиган продолжает проходить курс реабилитации в одной из столичных специализированных клиник. Известно, что длительность лечения может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Как пишет StarHit, выходить на связь в мессенджеры или соцсети рэперу позволено только один раз в день. Выходить из реабилитационного центра запрещено, прогулки допускаются только при сопровождении сотрудников клиники. Питание организовано, но по желанию пациентов можно воспользоваться доставкой из любого ресторана. Однако все, что поступает из внешнего мира в учреждение, проходит строгий контроль.

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Напомним, предыдущая реабилитация рэпера проходила в рехабе Майами. Тогда лечение, увы, не принесло должного результата: спустя неделю певец вернулся домой и продолжил шокировать своих фанатов жутким контентом в соцсети, а семью — неадекватным поведением.