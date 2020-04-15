«У Алины с Женей нормальные отношения»: Алексей Ягудин высказался о Загитовой и Медведевой

По словам фигуриста, два сильных спортсмена не могут находиться в одном пространстве.

Фигурист и олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что у фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой нормальные отношения, несмотря на все уверения прессы, что они терпеть друг друга не могут. По его словам, он прекрасно понимает Медведеву, которая два года назад решила уехать тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Просто, как он выразился, двум сильным личностям сложно психологически находиться вместе у одного наставника. Девушки вместе ране тренировались у Этери Тутберидзе, которая не поняла, почему Медведева уехала в один прекрасный момент от нее в Северную Америку.

«У Жени Медведевой нормальные отношения с Алиной, я просто это знаю». Алексей Ягудин

Ягудин сравнил отношения Загитовой и Медведевой со своими с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Они не общаются, но при этом уважительно относятся друг к другу. Супруга продюсера Яны Рудковской Ягудин назвал гениальным спортсменом, а тех, кто в этом сомневается, он отправил почитать «Википедию», где перечислены все регалии Плющенко.

больше по теме Ягудин на роликах исполнил программу «Зима», с которой в 2002 году обыграл Плющенко Фигурист уже почти две недели находится на самоизоляции.

В то же время Ягудин сказал, что совсем не знает Плющенко как человека. Когда они в юности жили в одних номерах в гостинице, то все их общение ограничивалось двумя фразами «Добрый день» и «Спокойной ночи», сообщает портал sportrecs.com.