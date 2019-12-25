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«Ревность осталась в прошлом»: Тотьмянина заговорила о союзе с Ягудиным

По словам фигуристки, они с мужем никогда не устраивают ссор на бытовой почве.

«Ревность осталась в прошлом»: Тотьмянина заговорила о союзе с Ягудиным
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью возлюбленная олимпийского чемпиона Алексея Ягудина подметила, что с годами их отношения стали более взрослыми. По словам спортсменки, им удалось пережить весь юношеский максимализм, сойдясь во взглядах там, где речь заходит о воспитании детей и семейных ценностях.

«Дурацкие претензии типа ревности остались в прошлом», — уточнила Татьяна в интервью Woman.ru.

При этом фигуристка напомнила, что ни у нее, ни у Алексея не было примера полноценной семьи: их обоих растили только мамы. Однако несмотря на это, Тотьмянина признала, что им удалось построить гармоничный союз ради общих детей. По словам спортсменки, они с мужем никогда не устраивают ссор на бытовой почве. Татьяна подметила, что не допустила бы беспорядка в их доме.

В этом плане фигуристка считает себя «сумасшедшей». Как выяснилось, жене Алексея важно, чтобы все предметы лежали на своих местах, а в комнатах было чисто и прибрано. За уборку в квартире Ягудина отвечает домработница. Все стычки с возлюбленным, по мнению Тотьмяниной, у нее возникают исключительно на фоне усталости.

«Бывает так, что мы неделю или две вообще не видимся. Поэтому не могу сказать, что нас тошнит друг от друга», — не без улыбки отметила Татьяна, заявив, что у них с мужем нет шансов устать друг от друга из-за плотного рабочего графика.

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«Ревность осталась в прошлом»: Тотьмянина заговорила о союзе с Ягудиным
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