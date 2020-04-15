«И это навсегда!»: Игорь Николаев признался Алле Пугачевой в любви

Алла Пугачева свой день рождения, 15 апреля, отмечает в тихой семейной обстановке в своем замке в деревне Грязь. Гостей она не собирает, поскольку опасается коронавируса. По этой же причине ее друзья поспешили поздравить певицу через Интернет.

Одним из первых в Сети отметился ее бывший муж Филипп Киркоров, написав ей трогательные слова в Instagram. Он признался, что Алла Борисовна до сих пор остается для него музой, женщиной, которая вдохновляет его в жизни и творчестве.

С теплыми словами в адрес дорогой подруги обратился и Игорь Николаев:

«Да, много лет прошло, а любит вас народ! Любит! И наша семья любит! И это навсегда! С днем рождения, любимая и родная Алла!» — сказал он.

Ранее мы писали о музыкальном сюрпризе, который подготовил для Аллы Борисовны Владимир Пресняков – старший. Он также рассказал, как проводит время с супругой в самоизоляции.