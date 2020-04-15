«Моя Муза»: Киркоров трогательно обратился к Пугачевой в день ее 71-летия

15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Одним из первых поспешил поздравить народную артистку ее бывший муж Филипп Киркоров. Накануне ночью он опубликовал в Сети трогательный пост, чтобы утром певица могла его увидеть.

В качестве поздравительной открытки Филипп выбрал крупное портретное фото Аллы, на фоне которого стоит он сам. За спиной у музыканта — крылья. Судя по тексту ниже, их ему дала именно Пугачева.

«С Днем рождения, моя Муза и Вдохновение!» — подписал он кадр.

Напомним, брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой просуществовал с 1994 по 2005 год. Для Примадонны это был четвертый официальный союз, для музыканта — первый и единственный. Кроме оформления в ЗАГСе, они прошли православный обряд венчания, который позже, уже после развода, смогли аннулировать. Киркоров до сих пор тепло относится к Пугачевой, в ее честь он даже назвал свою дочь Аллу-Викторию.