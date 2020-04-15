«В музыкальной форме»: Пресняков-старший приготовил для Пугачевой сюрприз

Алла Пугачева в этом году отметит день рождения в домашней обстановке. Ничего не поделать — эпидемия. Однако звездные друзья певицы решили не оставлять свою подругу без внимания. Ее товарищ Владимир Пресняков – старший рассказал журналу «Антенна-Телесемь» о сюрпризе, который ждет звезду 15 апреля.

«Я приготовил ей подарок в музыкальной форме: сыграю по телефону на саксофоне. У меня даже есть песня «Ах, Алла», которую она уже слышала. Пожелаю ей здоровья», — заявил он.

Артист признался, что давно не созванивался с Примадонной, и ее 71-летие станет отличным поводом для общения. Обычно они с женой Еленой узнают о жизни Аллы Борисовны от общего внука Никиты и Кристины Орбакайте, с которой поддерживают теплые отношения. А так — лишний раз стараются не тревожить, понимают, что у Примадонны маленькие дети, которые требуют много внимания.

Сами Пресняковы в настоящий момент стараются придерживаться всех норм самоизоляции: сидят дома, ни с кем в реале стараются не общаться. Как и многие россияне, много едят и общаются с друзьями по телефону. Плюс – занимаются музыкой, играют на инструментах, поют, сочиняют новые песни.