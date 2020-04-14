«Суповой набор»: Шишкова на карантине сверкнула длинными ногами в ультракоротком платье

27-летняя модель Алена Шишкова на карантине сверкнула длинными ногами в ультракоротком платье. Бывшая возлюбленная Тимати призналась: ей не по душе ставшие особенно популярными во время пандемии челленджи с подушками и массовыми переодеваниями, но развлечь себя ей все же захотелось. Шишкова заглянула в комод с одеждой и нашла там ультракороткое платье молочного цвета, которое эффектно подчеркивает тонкие плечи и делает акцент на груди. Наряд модель дополнила черными аксессуарами – ремнем и кожаными перчатками, а также добавила кокетливую дамскую шляпку в тон. Чтобы наряд смотрелся свежо, позировала она на фоне шторы глубокого синего цвета.

«Суповой набор. Романтический герой всегда идет вразрез с обществом, и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове. Еще будут идеи классных челленджей?», — поиронизировала она над общим сумасшествием и над собственным внешним видом.

Подписчики Шишковой, впрочем, и юмор, и внешний вид любимицы оценили. «Просто пушка», «Алена, вы – пожар, огонь и все другие синонимы», «Как всегда индивидуальна и непредсказуема», «Королева красоты», «Алена, реально спасибо, что не в подушке», — писали они.