«Супердетки»: Барановская похвалилась интеллектуальными успехами сыновей и дочери

Телеведущая и многодетная мать Юлия Барановская уговорила сыновей и дочь на семейный снимок. В период самоизоляции наследники Андрея Аршавина много времени проводят за учебой: помимо основных уроков Яна, Артем и Арсений подключаются к развивающим курсам. Преподаватели на уроках активно развивают у ребят логику, внимание и концентрацию, учат, как легко и быстро запоминать информацию, а также стараются привить ученикам любовь к знаниям.

Барановская на время отвлекла ребят, чтобы сфотографировать их всех вместе. В кадре Яна и Артем оккупировали стол старшего брата. Арсений, впрочем, не против – судя по снимку, он рад возможности побыть с родственниками.

«Арсений выучил за первый же урок 30 китайских иероглифов, потом географические объекты и животных Антарктиды. Научился делать тесты Струпа и Шульта. Яна и Артем тоже присоединились к урокам и занимаются по другим программам для старшего возраста», — похвалилась успехами детей Барановская.

Комментирующие, в свою очередь, поспешили отметить сходство детей. Они заявили, что мальчики очень похожи на экс-капитана сборной России по футболу. Яна же унаследовала лучшие черты матери. «Супердетки», «Замечательные ребята у замечательной мамы», «Надо же, насколько все одинаково красивы», «Дочь на маму похожа», — высказались они.