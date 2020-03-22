Аршавин повеселился с детьми, которым хочет урезать алименты

22 марта известный футболист Андрей Аршавин поделился в Instagram совместным фото со своими детьми. Спортсмен отвел 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения в тренировочный центр по хоккею. Ребята попрактиковались к клюшками и сфотографировались с папой на память об этом дне.

«Лучшая тройка нападения!» — подписал снимок футболист.

Похоже, что дети не курсе (или не придают значения) тому, что сейчас происходит между их отцом и матерью. Напомним, у Аршавина трое наследников от телеведущей Юлии Барановской, с которой он долгое время состоял в незарегистрированном браке. Футболист платит бывшей супруге по 340 тысяч рублей алиментов на каждого ребенка и такую же сумму отдает еще одной бывшей возлюбленной, Алисе Казьминой, которая тоже родила ему дочь. Однако в последние месяцы доходы у спортсмена снизились и на содержание всех наследников их не хватает. В результате Аршавин обратился в суд, чтобы снизить размер алиментов.

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Барановская иронично отреагировала на эту новость, но отметила, что не собирается настраивать детей против их отца, так как проблема алиментов не должна касаться ребят. Вот Андрей и радуется семейному уикенду со своей юной командой.