«Спасибо, что рядом всегда»: сестра — «близняшка» тепло поздравила Асмус с днем рождения

Сестра-«близняшка» трогательно поздравила Кристину Асмус с 32-летием. Мастер спорта по спортивной гимнастике Карина Асмус разместила в личном микроблоге совместный архивный снимок с сестрой: в кадре девчонки тесно прижимаются друг к другу, как делают это и в жизни. Отличить Кристину от Карины можно только благодаря ярко накрашенным губам: за счет эффектного мейка старшая Асмус выглядит немного старше.

«Спасибо тебе, что рядом всегда. Пусть каждый твой день проходит с улыбкой. Здоровья тебе! Восхищаюсь, люблю очень-очень. С днем рождения, родная», — написала Карина.

Ни для кого не секрет, что Кристина Асмус до того, как стать артисткой, долгое время занималась гимнастикой. Карина пошла по стопам родственницы и достигла в спорте больших успехов. Помимо Карины Кристина имеет старших сестер – Екатерину и Ольгу. Фотографиями с ними Асмус делится значительно реже. Подписчики, тем временем, не устают удивляться схожести родственниц. Некоторые подмечают – если бы им показали дуэтное фото, они бы не сразу отличили, где на нем актриса, а где – прославленная гимнастка.