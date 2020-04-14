«Не самый крутой день рождения»: Харламов озвучил свои мысли по поводу праздника Асмус

Гарик Харламов назвал день 32-летия своей супруги Кристины Асмус «не самым крутым днем рождения». Вслед за многими близкими для актрисы людьми, резидент Comedy Club поспешил поздравить любимую женщину с важной датой. В своих словах Харламов был сдержан и подчеркнул – важно, чтобы у Кристины в условиях пандемии коронавируса было самое главное – здоровье.

«Хочу поздравить мою Кристину с днем рождения! Это не самое веселое время, конечно, и не самый крутой день рождения, но уверен, что тучи рассеются, и выглянет солнце! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Остальное все будет!» — написал он, приложив любимый снимок со второй половинкой.

Ранее в одном из откровенных интервью Асмус признавалась – муж часто балует ее презентами, которые не привязаны к важным датам, но далеко не все подарки радуют ее по-настоящему. Так, недавно Кристина получила в подарок на 8 Марта чокер с милой подвеской. На следующий день актриса сказала возлюбленному, что вряд ли будет носить такое, потому что не любит типично женские украшения, однако это не спасло Кристину от точно такой же подвески из новой коллекции на следующий год.