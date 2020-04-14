Кристина Асмус встретила день рождения неприличным жестом

Во вторник, 14 апреля, актрисе Кристине Асмус исполнился 31 год. Ради такого знакового события звезда, естественно, разместила новую фотографию в Instagram. Правда, кадр получился с неприличным жестом, адресованным то ли своему возрасту, то ли хейтерам, которые даже спустя много месяцев продолжают припоминать актрисе скандальную роль с обнажением в фильме «Текст».

Поклонники актрисы также не совсем поняли этот посыл, однако отметили, что женщине никак не дашь 32, скорее — 23 года.

Напомним, чуть ранее именинница пообещала фанатам выйти в прямой эфир в Instagram в 17:00 по московскому времени. Также она пошутила, что дресс-кода не будет и все могут приходить в любом наряде, а также не стоит напрягаться по поводу еды и напитков, у каждого все будет с собой.