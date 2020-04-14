Большеглазенький: Валерия Гай Германика впервые показала пятимесячного сына

Эпатажный режиссер Валерия Гай Германика впервые показала лицо пятимесячного сына. Малыш появился на свет в начале ноября. Его отцом стал бизнесмен из Новосибирска Денис Молчанов. Примечательно, что Германика продолжает скрывать имя младенца и в целом не спешит делиться с аудиторией подробностями приватной жизни. Лишь единожды до этого Германика публиковала кадр, в котором дедушка ребенка заботливо кормит малыша из бутылочки.

Теперь же фанатам Гай Германики выдалась удивительная возможность увидеть лицо малыша. На снимке сама многодетная мать прячет лицо то ли от солнца, то ли от посторонних глаз за темными очками. Большеглазый, нарядно одетый малыш удивленно смотрит в камеру. Фото сделано на улице.

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Перед родами Германика появилась в студии «Русского радио» в гостях у Юлии Барановской. Тогда режиссер предпочла откровенно рассказать телеведущей об отношениях с отцом, умолчав о браке и детях. Впервые за долгое время Германике удалось полностью высказать все претензии папе во время съемок автобиографичного фильма. Тогда Валерия отмечала — своих детей она воспитывает принципиально по-другому, нежели это делал ее отец, когда росла она.