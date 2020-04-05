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Валерия Гай Германика объяснила, почему сменила фамилию

Изначально кинорежиссер по паспорту была Дудинская.

Валерия Гай Германика объяснила, почему сменила фамилию
Валерия Гай Германика объяснила, почему сменила фамилию/http://globallookpress.com/

Известный кинорежиссер Валерия Гай Германика в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему решилась на смену своей фамилии. Изначально она была Валерией Дудинской.

«Когда я была подростком, то у меня была своя программа. Я хотела стать очень известной. Я просто тогда не знала в какой отрасли прославлюсь, но твердо была уверена, что это случится».

Валерия Гай Германика

Как отметила известный кинорежиссер, ей всегда по душе были римские имена. «Дело в том, что все римские имена они унисекс. Когда римляне женились у них была специальная формула. Ты Гая, и я Гая. Я просто в 16 лет ошибку допустила при смене имени. По идее должна была быть Валерией Гая Германика», — сказала режиссер.

Интересно, что у двух дочек Валерии Гай Германики также очень необычные имена. «У меня у старшей дочки имя Октавия. А у второй дочки имя Северина. В Советском Союзе, кстати, называли детей Северина очень часто, поэтому ничего удивительного на самом деле в этом имени нет», — заявила Валерия Гай Германика.

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