«Стою, глазами хлопаю»: Барановская вспомнила свой первый эфир на Первом

В честь 25-летия Первого канала телеведущая Юлия Барановская дала Teleprogramma.pro эксклюзивное интервью. Девушка рассказала о первых рабочих днях в программе «Мужское/Женское». И они были, стоит заметить, очень непростыми.

Еще до кастинга Юлю ее знакомые попытались настроить против Гордона, утверждая, что у него сложный характер и работать с ним нереально. Однако Барановская не стала делать выводов, не пообщавшись с Дмитрием сама. И даже, когда ведущий встретил ее молчанием и с не самым приветливым выражением лица, она не стала отчаиваться, а просто обратилась к нему со словами: «Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса своего времени на меня».

Смелость коллеги решила все – Гордон тут же по-другому взглянул на потенциальную соведущую. И после кастинга сразу остановил свой выбор на ней.

Увы, но первый эфир «Мужского/Женского» с Юлей все-таки пошел комом. Под действием стресса Барановская впала в транс и не могла связать двух слов.

«В «ухо» редактор просил задать вопрос гостю, а я стою, глазами хлопаю и жду чего-то», — рассказала девушка.

После записи эфира расстроенная ведущая спросила у руководителя дирекции, насколько она безнадежна. Тот же, к ее удивлению, заявил, что у нее все получится, дескать, верит в нее. Так и получилось — Юлия быстро сработалась с Гордоном и стала звездой Первого канала.