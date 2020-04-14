Коронавирус подтвердился: состояние Бабкиной вызывает у врачей опасения

Накануне стало известно, что Надежде Бабкиной стало лучше. Однако порталу StarHit источник в больнице, где сейчас находится артистка, опровергает эту информацию. Звезда эстрады по-прежнему находится в режиме искусственной вентиляции легких и питается через зонд – ни о какой «картошечке», которую якобы потребовала «казачка Надя», и речи не может быть в ее положении. При этом врачи якобы не дают оптимистичных прогнозов, исходя из состояния Бабкиной – случай считается тяжелым.

«Со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд» — цитирует портал источник в клинике.

У Бабкиной двусторонняя пневмония вызвана коронавирусной инфекцией, подтвердили в клинике. Поражено больше половины легких, и это очень тяжелая форма заболевания. Кроме того, ухудшает ситуацию и ряд хронических болезней звезды – гипертония и дефицит щитовидной железы.

Кстати, госпитализирован с подозрением на коронавирус и соведущий Бабкиной по «Модному приговору», 61-летний Александр Васильев. В том, что он заразился именно от королевы народной песни, телеведущий не сомневается.