«Где я была?»: стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина, которая сейчас находится в больнице и которую совсем недавно вывели из искусственной комы, сейчас идет на поправку. У звезды была пневмония. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными. Свидетели ее выхода из комы рассказали, какие были первые слова «казачки Нади» после выхода из комы.

Как только Бабкина пришла в себя, она произнесла: «Где я была?» Медики объяснили, что она неделю провела в искусственной коме. После этого «казачка Надя» сказала: «Охренеть! Наверное, я сильно голодна».

Кстати, сразу после выхода из комы Бабкина хотела отведать любимой жареной картошечки и квашеной капусты. Однако тут же она вспомнила, что сидит на диете. Да и вообще находится в больнице, где условия в плане приема пищи для всех одинаковые. В итоге сейчас Бабкина на общих основаниях ест больничную еду.

Кроме того, Бабкина после пробуждения стала интересоваться, как сейчас дела в ее театре. Она очень беспокоится за судьбу своих артистов, которые сейчас не имеют возможности выступать и радовать творчеством поклонников, сообщает «МК».