«Не сомневаюсь, что заразился от нее»: Васильев рассказал, как мог подхватить болезнь от Бабкиной

Вслед за 70-летней Надеждой Бабкиной был госпитализирован соведущий артистки по программе «Модный приговор», 61-летний Александр Васильев. Он пытался лечиться дома, но состояние ухудшилось и пришлось лечь в больницу. Сейчас историк моды уже вернулся к работе, хоть и дистанционно, и ожидает результатов теста на коронавирус.

Несмотря на то, что телеведущий серьезно выполнял все меры предосторожности и оберегал себя от заражения, беда пришла откуда не ждали. В интервью КП телеведущий отметил: подхватил болезнь он, вероятно, от Надежды Бабкиной. Дело в том, что 31 марта они вместе с ней сняли четыре выпуска шоу «Модный приговор», а уже на следующий день, 1 апреля, «казачка Надя» попала в реанимацию.

«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата? Нет, конечно. Даже странно это обсуждать. Она тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме», — рассказал Васильев.

Напомним, Васильева доставили в Коммунарку на скорой, которую ему вызвала Елена Малышева. Васильев жаловался на высокую температуру и сухой кашель.

По последним данным, в стране количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 18 тысяч. Болезнь унесла жизни полутора сотен человек.