Правда или сплетни: Петров, Янковский и другие мужчины в жизни Кристины Асмус

С тех пор прошло довольно много времени, Асмус для всех уже давно – не только Варя Черноус из «Интернов», а талантливая артистка, сумевшая достойно воплотить на экране множество разных образов.

И все же в первую очередь поклонников интересует личная жизнь Кристины. Тем более, что сама она старается о ней не рассказывать.

Вспомним тех мужчин, которые были рядом с актрисой — и в реальности, и в воображении светских сплетников.

Виктор Степанян – любовь однокурсника

С Виктором Степаняном Кристина познакомилась, когда училась в Театральном училище им. Щепкина. Их отношения продлились 3 года, а потом Кристина стала звездой «Интернов», и их пути плавно разошлись.

На все вопросы журналистов Степанян всегда отвечает: «Пусть у Кристины все будет хорошо».

Илья Глинников – в сериале «Интерны»

У Кристины Асмус и Ильи Глинникова получилось настолько достоверно сыграть нежные чувства, что многие зрители были уверены: роман – не только у их героев, но и у них самих.

Юная, скромная, очень правильная и наивная Варя влюбилась в яркого и самоуверенного мажора – сына главврача. На протяжении многих серий все мы, затаив дыхание, следили за развитием их отношений.

Но Кристина, отработав несколько сезонов, ушла из сериала. И от Глинникова тоже.

Александр Петров и Иван Янковский – в фильме «Текст»

Одну из главных ролей в новом фильме «Текст» сыграла Кристина Асмус. Сразу после выхода фильма на экраны на Кристину и ее мужа – Гарика Харламова – обрушилась волна критики: мол, уж слишком откровенной получилась постельная сцена, в которой Кристина снялась с Иваном Янковским.

Кроме того, одну из главных ролей в фильме сыграл один из самых востребованных сегодня актеров – Александр Петров, что дало повод досужим сплетникам заговорить о романе Асмус – не с Янковским, так с Петровым.

Гарик Харламов – свадьба, развод и снова свадьба

В 2012 году Кристина Асмус начала встречаться с Гариком Харламовым – резидентом «Камеди Клаб», популярным юмористом.

Интересно, что поначалу Гарик казался девушке, по ее признанию, «пошлым, самовлюбленным и эгоистичным человеком». И только более близкое общение помогло понять, что она ошибалась, и что в жизни Гарик – совсем не такой, как его экранный образ.

Скоро они поженились, а буквально через несколько месяцев поклонники были шокированы новостью об их разводе. Позднее выяснилось: развод является простой формальностью.

Дело в том, что Харламов неожиданно оказался двоеженцем: его предыдущий брак с Юлией Лещенко на момент регистрации брака с Кристиной не был расторгнут. Юридические неувязки стали причиной того, что Гарику и Кристине пришлось развестись, а потом снова зарегистрировать брак.

В начале 2014 года Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями: на свет появилась их дочь Настя. Они стараются не выставлять семейную жизнь на всеобщее обозрение, редко дают интервью на личные темы, но похоже, что все у них хорошо: ведь в Instagram актрисы то и дело появляются семейные фото.

Мы поздравляем Кристину с днем рождения! Желаем семейного счастья и новых интересных ролей!