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«Рисковать ни к чему»: Жуков две недели продержал детей дома после поездки в Таиланд

Таким образом, вся семья певца выдержала положенный карантин, убедившись в том, что у них нет никаких симптомов инфицирования коронавирусом.

«Рисковать ни к чему»: Жуков две недели продержал детей дома после поездки в Таиланд
Сергей Жуков и Регина Бурд (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на кабмин РФ, ранее стало известно, что наша страна закрывает въезд лицам без гражданства и иностранцам. Данная мера вступит в силу 18 марта и будет действовать по 1 мая включительно. Подобная инициатива была принята в свези с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Свои границы закрывают и другие страны, в том числе и европейские.

В эксклюзивном интервью порталу солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что он полностью одобряет все принятые меры. Так, поп-исполнитель уточнил, что в московских аэропортах действительно дежурят врачи, которые проверяют всех пассажиров.

Певец напомнил о важности подобного контроля для того, чтобы болезнь не распространялась дальше. По уточненным данным, в России выявлено порядка 93 случаев инфицирования коронавирусом. По этой причине Жуков заверил, что всех тех, кто вернулся из Италии, Испании, Германии, Франции и других стран, должны обследовать и отправить на положенный карантин.

Певец Сергей Жуков со старшими детьми
Сергей Жуков с дочкой Никой и сыном Энджелом. Фото: Instagram.com/sezhukov

По словам Сергея, после поездки в Таиланд его дети целых две недели просидели дома и не ходили в школу. Таким образом, они с супругой убедились, что у них нет никаких симптомов.

«И я считаю это правильным. Рисковать ни к чему. В других странах счет заболевших идет на тысячи, а у нас – в сотни раз меньше», – отметил певец.

Вместе со своей возлюбленной Региной Бурд 43-летний Сергей Жуков воспитывает троих наследников: одиннадцатилетнюю Нику, девятилетнего Энжела и пятилетнего Мирона.

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