«Печалька, конечно, от всего происходящего»: Анастасия Волочкова грустит в самоизоляции

Балерина даже не делает попыток выдавить из себя улыбку на камеру.

Балерина Анастасия Волочкова выложила новый пост в свой официальный аккаунт в Instagram. Танцовщица довольно лаконично выразила все, что накопилось в ее душе, связанное с самоизоляцией, карантином и эпидемией коронавируса, которая продолжает распространяться по России.

«Печалька, конечно, от всего происходящего…», — лаконично выразилась Волочкова.

На фотографии балерина сиди на полу скрестив ноги, а на ее лице нет даже тени улыбки. Действительно, чему тут радоваться, когда вокруг сплошная «печалька».

К сожалению, мнение подписчиков Анастасии о хорошем кадре, или утешающие призывы и ободряющие слова оказались недоступны. Некоторое время назад звезда закрыла возможность комментировать свои посты и теперь под ее фотографиями лишь гнетущая пустота.