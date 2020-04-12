«Мелкая сошка и плебей»: Анастасия Волочкова дала характеристику Дане Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвалась о телеведущей Дане Борисовой. Ранее экс-ведущая «Армейского магазина» заявила, что танцовщица пьет и ей требуется помощь специалистов.

«Я по два с половиной часа в день работаю на пуантах. Думаете у меня есть время обращать свое внимание на Дану Борисову? Про нее могу сказать только одно. Она мелкая сошка и плебей. Мне всегда и все завидуют. Моей красоте, внешности, фигуре. Дана Борисова не исключение». Анастасия Волочкова

При этом сама Дана Борисова продолжает настаивать, что Анастасии Волочковой не справиться с проблемой алкоголизма без помощи соответствующих специалистов.

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«Анастасия всегда в таком негативе от меня. Однажды, когда узнала, что мы будем вместе сниматься в ток-шоу буквально начала биться головой об стену. Отправила ко мне своего директора. Мне сказали: «Вы все-таки трезвая – уйдите первая». Я всегда ухожу из студии, а Волочкова остается», — заметила Дана Борисова.