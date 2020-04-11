«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова на самоизоляции научилась жарить шашлыки

Как отметила балерина, мясо она никогда не ест.

Анастасия Волочкова на самоизоляции научилась жарить шашлыки
Волочкова научилась жарить шашлыки/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что зря времени на самоизоляции не теряет. Она, к примеру, научилась жарить шашлыки на мангале. В качестве доказательства танцовщица опубликовала видеозапись, на которой как раз занимается приготовлением мяса.

«В такой ситуации всему научишься. Я научилась жарить шашлыки. Я их не ем никогда, но жарить научилась. Живем, продолжаем. У кого есть свои дачные участки, то остается только жарить шашлыки».

Анастасия Волочкова

Между тем звезда продемонстрировала блюдо, которое сделано для нее, — рыбку в фольге. Не исключено, что это постарался ее любимый молодой человек.

Отметим, что нынешней осенью должна состояться свадьбы танцовщицы и ее возлюбленного. Ранее стало известно, что сейчас дизайнер Аника Керимова шьет для Волочковой платье, стоимость которого составит 15 миллионов рублей. На наряд уйдет двадцать килограммов кристаллов Сваровски. Оно будет из итальянского шелка с использованием французского кружева.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новости
Loading...