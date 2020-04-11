Анастасия Волочкова на самоизоляции научилась жарить шашлыки

Как отметила балерина, мясо она никогда не ест.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что зря времени на самоизоляции не теряет. Она, к примеру, научилась жарить шашлыки на мангале. В качестве доказательства танцовщица опубликовала видеозапись, на которой как раз занимается приготовлением мяса.

«В такой ситуации всему научишься. Я научилась жарить шашлыки. Я их не ем никогда, но жарить научилась. Живем, продолжаем. У кого есть свои дачные участки, то остается только жарить шашлыки». Анастасия Волочкова

Между тем звезда продемонстрировала блюдо, которое сделано для нее, — рыбку в фольге. Не исключено, что это постарался ее любимый молодой человек.

Отметим, что нынешней осенью должна состояться свадьбы танцовщицы и ее возлюбленного. Ранее стало известно, что сейчас дизайнер Аника Керимова шьет для Волочковой платье, стоимость которого составит 15 миллионов рублей. На наряд уйдет двадцать килограммов кристаллов Сваровски. Оно будет из итальянского шелка с использованием французского кружева.