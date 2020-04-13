«Алекс наследует Пашины черты»: Алана Мамаева поделилась семейным снимком с мужем и сыном

Алана Мамаева поделилась уютным домашним снимком с сыном и мужем. Из-за коронавируса у Павла отменились все футбольные соревнования, в связи с чем спортсмен стал больше времени уделять семье. Все свое свободное время полузащитник «Ростова» проводит с ребенком, а недавно порадовал домочадцев презентом – он преподнес любимым людям двух бульдогов.

В один из активных дней Алана сфотографировала своих парней и разместила снимок на личной странице в Instagram.

«Парни мои», — подписала она кадр.

Фолловеры отметили – юный Алекс становится очень похожим на своего отчима. «Парняги-симпатяги», «Они оба такие милые», «Алекс наследует Пашины черты, хоть и не отец», «Алекс совсем не похож на родного отца», «Красавцы, фото огонь», «Ваши с дочерью защитники! Чудесная семья», — писали они.

Напомним, Мамаев воспитывает Алекса практически с малолетства. В декабре 2013 года Алана развелась с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, а уже зимой 2014 года вышла за Павла, который впоследствии оформил мальчика на себя.