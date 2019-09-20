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Папа дома: Алана Мамаева поделилась снимком мужа с детьми

Футболист прилетел в Краснодар и в ближайшее время может провести переговоры с клубом по поводу расторжения контракта.

Папа дома: Алана Мамаева поделилась снимком мужа с детьми
Алана и Павел Мамаевы. Фото: Instagram

Бывший игрок сборной России по футболу и пока еще действующий полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев после едва ли не целого года скитаний по СИЗО и колониям наконец-то вернулся домой. Он прилетел в Краснодар в ночь на 20 сентября и утро встречал в объятиях сына и дочку. Селфи с детьми, которое Павел отправил своей жене Алане, оставшейся в Москве, счастливая мать опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что 17 сентября Мамаев и его друг, игрок питерского «Зенита» Александр Кокорин, вышли из колонии общего режима в Белгородской области по УДО. Проведя несколько дней в Москве вместе с супругой, Павел отправился домой к детям. В Краснодаре его ждут переговоры с футбольным клубом.

Сделать это непросто, ведь с юридической точки зрения футболисты очень хорошо защищены. И тем не менее, владелец клуба Сергей Галицкий еще в прошлом году озвучил свою принципиальную позицию: игрока, который подает юным футболистам такой плохой пример, в «Краснодаре» быть не должно.

Два инцидента с участием Мамаева произошли 8 октября 2018 года, когда он и Кокорин сперва приняли участие в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, а затем напали на чиновника Минпромторга России Дениса Пака в кофейне.

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Папа дома: Алана Мамаева поделилась снимком мужа с детьми
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