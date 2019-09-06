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Алана Мамаева прокомментировала возвращение мужа из колонии

Футболистов, устроивших потасовку в центре Москвы, выпустили на свободу по УДО.

Алана Мамаева прокомментировала возвращение мужа из колонии
Павел Мамаев на заседании суда. Фото: globallookpress

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО из белгородской колонии, где они отбывали сроки за две драки в центре Москвы. Как сообщила Алана Мамаева, она счастлива, что муж наконец вернется домой.

АЛАНА МАМАЕВА НАКОНЕЦ-ТО СМОЖЕТ УВИДЕТЬ МУЖА НА СВОБОДЕ/GLOBALLOOKPRESS.COM

Девушка рассказала в Instagram, что радостная новость появилась накануне ее дня рождения. Встретится с избранником она уже совсем скоро. По стечению обстоятельств, Павел выйдет за ворота исправительного учреждения 17 сентября, как раз в день его собственного тридцатилетия.

«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения его ждет путь домой», – поделилась с подписчиками Алана.

Фанаты искренне поздравили пару со скорым воссоединением, а некоторые отметили, что спортсмены извлекут из случившегося хороший урок. «Поздравляю, крошка, дождалась, умница», «Урррраааааааа!», «Только не бейте никого больше», «Может, все-таки выводы сделает», «Аланочка, ты умничка, с достоинством этот путь прошла!» – высказались пользователи соцсети.

Напомним, за решеткой Мамаев и Кокорин находились с октября 2018 года. В ходе драки футболисты избили водителя телеведущей и крупного чиновника, после чего были задержаны. В досрочном освобождении осужденных немалую роль сыграли их положительные характеристики. Их примерное поведение начальник колонии.

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Алана Мамаева прокомментировала возвращение мужа из колонии
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