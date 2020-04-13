«Хочу еще как минимум двоих детей»: Боня вслед за Рудковской заговорила о материнстве

В свои 40 лет экс-участница проекта «Дом-2» хочет родить как минимум двоих детей. Об этом знаменитость рассказала в недавнем интервью. Экс-возлюбленная ирландского миллионера не скрывает: она всегда мечтала о большой семье. Именно по этой причине девушка в свое время разошлась с Алексом Смерфитом. Он не хотел больше иметь детей. В то время, как Виктория Боня намеревалась обзавестись несколькими наследниками.

Примечательно, что после расставания с возлюбленным модель оставила за собой право воспитывать их общую дочь Анджелину Летицию. На протяжении семи лет актриса жила в Монако, однако в прошлом году Виктория вместе с наследницей обосновалась в Лондоне. По словам модели, их с Алексом дочка учит сразу три языка: русский, английский и французский. Себя Анджелина считает русской девочкой.

Говоря о воспитании дочери, Виктория призналась, что до сих пор не оставила идею стать многодетной мамой.

«Безусловно, даст бог, я хочу еще как минимум двоих детей, а лучше троих. Ведь почему у нас так и не срослось с моим бывшим гражданским мужем? Алекс считает, что одного ребенка в семье вполне достаточно. А я хочу большую семью, много детей и потом внуков», — приводит «Теленеделя» слова Виктории Бони.

О том же, к слову говорила и 45-летняя Яна Рудковская. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко мечтает подарить мужу еще одного малыша. У пары есть семилетний сын Саша. Бизнесвумен уточнила, что они с супругом рассматривают и вариант суррогатного материнства, к которому обращался Сергей Лазарев. Певец один воспитывает пятилетнего сына Никиту и дочку Анечку.