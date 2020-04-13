«Некоторые подруги меня осуждают»: Боня сама выполняет работу по дому

Экс-участница «Дома-2» подметила, что не видит ничего особенного в том, чтобы сварить обед для семьи или привести в порядок вещи дочери.

В одном из интервью 40-летней Виктории Бони напомнили о том, что еще год назад она вместе с дочерью Анджелиной Летицией переехала из Монако в Лондон. В связи с этим многих поклонников интересовало, как экс-участница «Дома-2» обжилась в Англии. Не секрет для многих, что бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита часто ездит в командировки, принимает участие в различных фестивалях, кроме того, знаменитости нравится путешествовать.

Говоря о разъездах, светская львица заверила, что когда она возвращается в Лондон, то всю себя посвящает исключительно дочери. Каждое утро Виктория встает в 6.50 утра, готовит завтрак и будит Викторию Летицию. Боня самолично отводит наследницу в школу, следя за тем, чтобы ее ребенок не опоздал к началу занятий.

По словам модели, с возрастом она научилась получать удовольствие от домашних дел. Светская львица не видит ничего особенного в том, чтобы приготовить обед для семьи или привести в порядок вещи восьмилетней Анджелины.

«Хотя, некоторые подруги меня осуждают, говорят: «Ты что, не можешь взять себе домработницу?». Конечно, могу, но не хочу!» — приводит «Теленеделя» слова Виктории Бони.

Экс-возлюбленная Алекса Смерфита уточнила, что ей хочется приносить пользу, проявлять заботу о близких, предлагая им комфортную жизнь. До возвращения дочери из школы, модель занята готовкой. Во второй половине дня Боня везет девочку на гимнастику. А вечером Анджелина вместе со звездной мамой делает домашние занятия.