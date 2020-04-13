«Зануды пусть отдыхают»: Алсу восхитилась стройной фигурой Валерии в платье-подушке

Валерия в 51 год может похвастаться стройной фигурой. Она является приверженкой здорового образа жизни. Также артистка регулярно занимается спортом и старается приобщить к этому мужа Иосифа Пригожина. Певица часто облачается в дерзкие молодежные образы. Звезда часто носит ботфорты и мини-платья. Она не устояла и приняла в популярном челлендже, который запустили блогеры.

На новом фото Валерия позирует в платье-подушке фиолетового цвета с серебристой вставкой, которой прикрыла наготу. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Образ она дополнила полупрозрачными туфлями и сумочкой в тон. Певица предугадала, что многие ее станут осуждать за подобные провокационные снимки.

«Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит — он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади», — написала артистка.

Однако Валерию поддержали многие звезды. «Зануды пусть отдыхают! Плохое напишет только тот, кто не выглядит так круто в одной подушке», — отметила Алсу. Пригожин подтвердил, что истекал слюнями, когда увидел супругу. А вот подписчики далеко не все остались в восторге от увиденного. «Вы способны украсить собой даже подушку! Очень стильно получилось», «Зачем за всеми повторять», «Взрослая женщина, а туда же», — прокомментировали пост подписчики.