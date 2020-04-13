«Дача в Швейцарии стоит дешевле, чем сарай на Рублевке»: Пригожин рассказал о своей недвижимости

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как пережидает пандемию. Кроме того, он раскрыл, какая у них с женой певицей Валерией имеется недвижимость.

«У нас есть определенная подушка безопасности, поэтому не бедствуем. Я понимал, что надо откладывать. Находясь на изоляции много денег на самом деле не нужно. Надо просто бережно относиться к деньгам». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, у них с Валерией есть дом в Европе. «Наша дача в Швейцарии стоит дешевле, чем сарай на Рублевке. Я сейчас не могу, конечно, туда выехать. Хотел не так давно купить небольшой дом в России. Цены просто космические. Как будто люди живут при апокалипсисе. Десять миллионов долларов просят за маленький дом. Конечно, ничего покупать не стал», — сказал он.

Как отметил Пригожин, содержание дома в Швейцарии в год им с Валерией обходится в полтора миллиона рублей. По его мнению, за дом на Рублевке вышло бы даже больше. Также он добавил, что у них есть с женой апартаменты в Эмиратах. В свое время они приобрели их, потому что это выгоднее, чем жить в гостинице в этой арабской стране.