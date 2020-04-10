«У нас хорошо получилось»: Фадеев и Валерия записали песню на стихи Марии Захаровой

Известный композитор и продюсер Макс Фадеев объединился с певицей Валерией, чтобы записать чувственную песню. Композиция «До предела» появилась в Сети 10 апреля.
Интересно, что автором слов выступила дипломат Мария Захарова, которая является официальным представителем Министерства иностранных дел РФ. 44-летняя чиновница увлекается написанием стихов. И вот, двое мощных артистов решили сделать ей подарок — положить ее строчки на музыку.
По сюжету песни, Максим и Валерия вспоминают о «той самой» настоящей любви, которая когда-то приключилась с их лирическими героями, и рассуждают о том, как же в потоке жизненной суеты можно не пропустить того единственного человека, который глубже всех прочих западет в душу.
«Эту песню я написал на стихи Марии Захаровой, в подарок на день рождения. А потом трек услышал Иосиф Пригожин и предложил записать его дуэтом с совершенно особенной на мой взгляд певицей. Я с удовольствием с ней спел, а также планирую в будущем написать еще ряд произведений, которые, хотел бы, чтобы пела она. Мне кажется, сейчас у нас хорошо получилось», — написал в Instagram Фадеев.
«Макс, мне кажется, что эта песня про всех нас сегодня. Мир разогнался до предела…» — прокомментировала его пост Валерия.