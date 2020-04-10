«У нас хорошо получилось»: Фадеев и Валерия записали песню на стихи Марии Захаровой

Известный композитор и продюсер Макс Фадеев объединился с певицей Валерией, чтобы записать чувственную песню. Композиция «До предела» появилась в Сети 10 апреля.

Интересно, что автором слов выступила дипломат Мария Захарова, которая является официальным представителем Министерства иностранных дел РФ. 44-летняя чиновница увлекается написанием стихов. И вот, двое мощных артистов решили сделать ей подарок — положить ее строчки на музыку.

По сюжету песни, Максим и Валерия вспоминают о «той самой» настоящей любви, которая когда-то приключилась с их лирическими героями, и рассуждают о том, как же в потоке жизненной суеты можно не пропустить того единственного человека, который глубже всех прочих западет в душу.