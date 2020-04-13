Поправившаяся Кудрявцева предстала в кожаной юбке-карандаше молочного цвета

Телеведущая поиронизировала над тем, что набрала лишние килограммы в период самоизоляции.

Лера Кудрявцева продолжает работать даже в период самоизоляции. Несмотря на то, что она снимается в нескольких проектах, у нее появилось больше свободного времени. Как и многие звезды, телеведущая ударилась в готовку. В итоге она была вынуждена признаться, что поправилась.

Этот факт расстроил Леру. Тем более, что ее образовавшийся мягкий животик обнаружил муж Игорь Макаров. Теперь блондинка каждый раз опасается, что не влезет в очередной наряд. Накануне она облачилась в рубашку цвета фуксия и кожаную юбку-карандаш молочного оттенка. Наряд подчеркнул фигуру Кудрявцевой. В таком ярком и женственном образе она отметилась на съемках передачи «Секрет на миллион».

В комментарии к посту Лера решила поиронизировать. Она скопировала текст своей подруги, которая хвастается, что отказалась от вредных продуктов и похудела на 13 кг.

«Понятия не имею, чей это пост, но я очень рада за неё, поэтому просто решила этот пост скопировать. Лена, украла у тебя, ибо первые минуты чувствовала неприязнь к тебе, а сейчас люблю как и прежде», — написала телеведущая.

Поклонники с пониманием отнеслись к иронии девушки. Они отметили, что тоже опасаются к концу карантина набрать пару лишних килограммов. «Какая красивая! Лерочка, чудесная женщина», «А я уже начала завидовать вам», «Я кушаю всё вышеперечисленное и злюсь на этот пост», «Какой крутой наряд», — прокомментировали пост подписчики.