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«Взялся за ноутбук»: приболевший Александр Васильев вернулся к работе

Арт-директор «Поволжских сезонов» Мария Казак поспешила успокоить поклонников.

«Взялся за ноутбук»: приболевший Александр Васильев вернулся к работе
Модельер Александр Васильев. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Госпитализированный недавно в Коммунарку историк моды Александр Васильев вернулся к работе. Об этом журналистам рассказала арт-директор фестиваля моды «Поволжские сезоны» Мария Казак.

Напомним, о том, что ведущий «Модного приговора» оказался в больнице, стало известно в минувшее воскресенье, 12 апреля. Выяснилось, что скорую помощь эксперту вызвала Елена Малышева. По прибытии в больницу у Васильева диагностировали пневмонию.

С момента обнаружения заболевания прошли всего сутки, однако Васильев без дела не сидит и уже вернулся к работе. Историк моды раздобыл ноутбук и приступил к решению неотложных вопросов.

«Мы с ним постоянно на связи. Переписывали все эти выходные. Он в отдельной палате. Уже даже взялся за ноутбук и начал работать», — передает ее слова «Комсомольская правда».

До сих пор неизвестна судьба самого мероприятия. Казак отметила, что пока не задавала Васильеву вопрос о «Поволжских сезонах», поскольку бережет телеведущего. Вопрос о проведении модного события будет рассматриваться ближе к осени, когда ситуация с коронавирусом прояснится.

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