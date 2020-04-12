Бдительные коллеги: Васильев рассказал, что скорую ему вызвала Елена Малышева

Накануне стало известно, что знаменитый ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, 61-летний Александр Васильев госпитализирован с воспалением легких. О том, что он в клинике, куда доставляют пациентов с коронавирусом, знаменитый историк моды подтвердил сам. При этом, Васильев отметил, что занимался самолечением – телеведущий надеялся на бабушкины методы, которые не помогали. Уже лежа в больнице, он поделился развитием событий в своем «Инстаграме»:

«Моим спасителем стала Арина Шарапова (теле- и радиоведущая — прим.ред.), узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала Скорую помощь» — рассказал Васильев.

По приезде скорой у Васильева взяли анализ на коронавирус и отвезли в больницу, причем сам он отказывался от госпитализации. Новоиспеченный пациент «Коммунарки» рассказал, что после обследования легких у него диагностировали двустороннюю пневмонию. По признанию искусствоведа, кашлять он начал с 5 апреля, температура поднималась до 38.

Это уже не первый случай воспаления легких среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Не так давно пневмонией переболели 78-летний Лев Лещенко, 60-летний Игорь Николаев, 50-летний Стас Михайлов. В больнице Коммунарки, кстати, находится и соведущая Александра Васильева по «Модному приговору», 70-летняя Надежда Бабкина.