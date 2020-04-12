«Усиленно лечился «бабушкиными методами»: 61-летний Васильев попал в Коммунарку

Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале сообщил поклонникам, что его доставили в Коммунарку. На личной страничке в Instagram Александр Васильев поделился историей своей болезни. По словам историка моды, еще в воскресенье, 5 апреля он почувствовал легкое недомогание. Сначала появился кашель, затем начала расти температура. От 37,5 и до 38.

Все это время телеведущий усиленно лечился бабушкиными методами. Однако все это не дало никакого результата.

«Я усиленно лечился бабушкиными методами: чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня», — говорит историк моды.

Узнав о состоянии Васильева за дело взялась Арина Шарапова. Она лично позвонила Елене Малышевой, которая тут же вызвала для Александра бригаду «скорой помощи».

«Мне померили давление, взяли тест и, несмотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в Коммунарку», — сетует историк моды.

При этом в больнице Васильеву все очень понравилось: начиная от оборудования и заканчивая приемным покоем. Александр подтвердил информацию о том, что у него действительно обнаружили двухстороннее воспаление легких.